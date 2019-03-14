Пожар на заводе "Вимм-Билль-Данн" ликвидирован

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на заводе "Вимм-Билль-Данн" на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Пожар начался в трансформаторном блоке по адресу 1-й Варшавский проезд, дом 6. Там расположен завод "Вимм-Билль-Данн". После того, как трансформаторную обесточили, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 2 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что рабочих эвакуировали на время работы сотрудников МЧС в целях безопасности.

В пресс-службе главка столичного МЧС ТАСС подтвердили факт ликвидации возгорания.