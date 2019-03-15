Прокуратура выявила нарушения на Хладокомбинате в Приамурье, где произошел пожар

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура выявила ряд нарушений требований пожарной безопасности на Хладокомбинате в Благовещенске, на производственно-складской базе которого при возгорании пострадали три человека, один из них скончался в больнице. Об этом сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

28 января три человека пострадали при возгорании газового баллона на производственно-складской базе хладокомбината в Благовещенске. Двое пострадавших были доставлены в ожоговое отделение областной клинической больницы в тяжелом состоянии. Позже один из них скончался, второй находится в тяжелом состоянии. Прокуратура и следственное управление СК Амурской области организовали проверки по факту пожара.

"Установлено, что в нарушение требований пожарной безопасности складские и офисные помещения не оборудованы автоматическими установками пожаротушения и системой оповещения людей, на путях эвакуации людей отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, отсутствуют в достаточном количестве огнетушители, система вытяжной противодымной вентиляции", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для проверки зданий, расположенных на территории предприятия, прокуратура привлекла специалиста отдела надзорной деятельности МЧС . Для устранения нарушений прокурор города внес представление директору АО "Хладокомбинат". Кроме того, по фактам нарушений требований пожарной безопасности возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").

Благовещенский Хладокомбинат является одним из старейших хладокомбинатов в России, его история ведется с 1932 года. Предприятие производит молоко, кисломолочные продукты.