В Петербурге представившиеся почтальонами мошенницы украли у пенсионерки 2,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Петербурга разыскивает двух женщин, которые проникли в квартиру 91-летней пенсионерки в Кировском районе города и, представившись сотрудницами почты, украли у нее 2,5 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Кировского района Петербурга 14 марта обратилась женщина 1928 года рождения с заявлением о том, что 14 марта в квартире по улице Стойкости две неизвестные женщины, представившись работниками почты, под предлогом обмена денег похитили денежные средства в размере 2 млн 500 тыс. рублей", - сказали в управлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Похожий случай в этот же день, по данным управления, произошел и в Невском районе Петербурга. В полицию обратилась 89-летняя пенсионерка с заявлением о том, что на Искровском проспекте две неизвестные женщины представились работницами собеса, зашли к заявительнице в квартиру и похитили из серванта 100 тыс. рублей. По данному факту правоохранительные органы также возбудили дело по статье "Кража".