В Крыму задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника несуществующего подразделения ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю задержали 31-летнего мужчину, который под видом работника несуществующего подразделения органов безопасности похитил у местной жительницы 123 тыс. рублей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ведомства.

"Оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан 31-летний гражданин. Мужчина заверил крымчанку в том, что за материальное вознаграждение может оказать содействие в перерегистрации в Госкомрегистре РК принадлежащего ей недвижимого имущества. Злоумышленник представил потерпевшей удостоверение сотрудника "Антикоррупционного бюро Республики Крым", которое, по его словам, является структурным подразделением ФСБ России", - сообщает пресс-служба.

По информации ведомства, в общей сложности женщина передала мошеннику 123 тыс. рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.