СК возбудил уголовное дело из-за нападения цирковой обезьяны на девочку в Юже

ТАСС, 15 марта. СК по Ивановской области возбудил уголовное дело после нападения цирковой обезьяны на двухлетнюю девочку в Доме культуры города Южа. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель СК РФ по региону Юлия Сивоченко.

"Уголовное дело по факту нападения цирковой обезьянки на ребенка двух лет было возбуждено по пункту "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - сказала Сивоченко.

По данным следствия, в феврале в городе Южа в Доме культуры после выступления цирка-шапито зрителям предложили сфотографироваться с цирковой обезьяной. Ребенка посадили рядом с животным, но при попытке сфотографироваться обезьяна схватила лапами голову девочки и укусила несколько раз за лицо. "В настоящий момент проводится медэкспертиза, которая должна определить тяжесть вреда, также собирается доказательная база", - уточнили в СК.

Как сообщалось ранее, ребенок получил многочисленные рваные раны лица. Врачи областной детской больницы провели девочке операцию. В будущем ей может потребоваться пластическая коррекция.