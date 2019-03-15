Суд в Швеции продлил арест подозреваемому в шпионаже в пользу России

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Окружной суд Стокгольма удовлетворил в пятницу ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Окружной суд сегодня по ходатайству прокурора принял решение о продлении срока содержания под стражей человека, подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против Швеции, - отметили в суде. - Обвинения будут предъявлены в понедельник, 18 марта. Слушания назначены на 15:00 (17:00 мск)".

45-летнего шведа подозревают "в незаконной разведывательной деятельности против Швеции" в 2017 году. Как считает полиция безопасности Швеции СЭПО, он "был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием". Если его вина будет доказана, ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Мужчина отрицает свою вину. Он работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЭПО, представляет интерес для иностранной разведки. Как сообщают местные СМИ, подозреваемый родился в королевстве, он подданный Швеции. У мужчины собственная компания, он занимался наукой.