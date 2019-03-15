СМИ: в Италии открыли расследование по факту смерти модели, связанной с делом Берлускони

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура Милана открыла расследование по факту смерти марокканской модели Иман Фадил, которая считалась ключевой свидетельницей по делу об обвинениях экс-премьера Сильвио Берлускони в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Как сообщает в пятницу Rai Radio 1, расследование открыто по подозрению в умышленном убийстве.

34-летняя модель, бывавшая гостьей вечеров на вилле Берлускони в Аркоре, умерла 1 марта в больнице, куда была доставлена в конце января. Молодая женщина сама утверждала, что ее отравили. "Признаки отравления" в симптоматике пациентки обнаружила и прокуратура, уточняет агентство ANSA.

Модель умерла после месяца, проведенного в отделении интенсивной терапии. В последние дни перед кончиной она была переведена в реанимацию.

Скандальное расследование по поводу обвинений Берлускони в интимных отношениях с несовершеннолетней за денежное вознаграждение началось еще в 2010 году, когда он занимал пост главы правительства. Дело получило название по имени главной фигурантки - марокканской танцовщицы Каримы аль-Маруг по прозвищу "Руби". Впоследствии политик был полностью оправдан по этому делу, однако еще в ходе первого процесса, на котором заслушивались свидетельские показания девушек, посещавших частную виллу в Аркоре, началось новое расследование по подозрению в подкупе свидетелей. Обвинения основывались на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони, при этом в ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты.

Всего по делу, получившему название "Руби тер", проходят 23 человека, включая адвокатов Берлускони, ряд девушек и других участников знаменитых "элегантных ужинов", как политик охарактеризовал вечера, получившие в СМИ название "бунга-бунга". Этот процесс получил ряд ответвлений по территориальному признаку, то есть ряд обвиняемых должны предстать перед судьями других городов, где они зарегистрированы по месту жительства. Во всех процессах в качестве обвиняемого фигурирует 82-летний политик, который намерен баллотироваться в Европарламент.

Фадил считалась одной из ключевых свидетельниц стороны обвинения. Прокуратура дала разрешение на проведение вскрытия.