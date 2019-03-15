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Суд оштрафовал активиста в Калининграде за организацию несанкционированного митинга

Ранее в отношении Ивана Лузина были возбуждены административные дела об организации незаконного митинга и о вовлечении в него несовершеннолетних

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда оштрафовал на 20 тыс. рублей активиста местного штаба Алексея Навального Ивана Лузина за организацию несанкционированного митинга. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Александр Добральский.

Ранее в отношение Лузина были возбуждены два административных дела - об организации незаконного митинга и о вовлечении в него несовершеннолетних (ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП). Согласно материалам дела, 7 февраля Лузин вышел на площадь Победы в Калининграде с плакатами. Вместе с ним оказались две несовершеннолетние девушки.

"Моего подзащитного оштрафовали на 20 тыс. рублей по ч. 1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал Добральский, уточнив, что решение суда будет оспорено.

Рассмотрение по второй статье в отношение Лузина состоится 18 марта, сказал Добральский.

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