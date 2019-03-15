Подозреваемый в подкупе кандидата в президенты Украины вышел из СИЗО под залог в $148 тыс.

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в попытке подкупа кандидата в президенты, депутата Верховной рады Юрия Тимошенко - председатель "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук - вышел из СИЗО под залог в 4 млн гривен ($148 тыс.). Об этом в пятницу сообщил адвокат Костанчука Евгений Музычук.

"Залог, внесенный за него, - 4 млн гривен, так предусмотрено постановлением судьи", - приводит его слова "Общественное Радио".

Сотрудники правоохранительных органов Украины 6 марта задержали двух человек, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, чтобы он отказался от участия в предвыборной гонке. Они предложили Тимошенко за 5 млн гривен ($187 тыс.). Как сообщил тогда генеральный прокурор Юрий Луценко, злоумышленники задержаны по статье о препятствовании осуществлению избирательного права.

Юрий Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец. По данным украинских СМИ, Национальная полиция ведет расследование в отношении Тимошенко из-за залоговой суммы, которая состояла из "пожертвований ряда фиктивных частных лиц". Сам Тимошенко заявил, что считает расследование политическим преследованием.

Ранее экс-премьер Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению кандидатом в президенты ее однофамильца с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов на выборах, она также потребовала снять его кандидатуру.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.