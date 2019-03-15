Гостиница эвакуирована из-за пожара на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Здание гостиницы загорелось на Тверской улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, огонь распространился из подвала на первый этаж, посетители и персонал эвакуированы.

"В здании гостиницы на Тверской улице, 9 стр. 5 произошло возгорание в подвале, огонь распространился на первый этаж по электрокабелям. В настоящее время посетители и персонал эвакуированы из здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила 3 кв. м, огонь потушен.