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Гостиница эвакуирована из-за пожара на Тверской улице в Москве

Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание ликвидировано на площади 3 кв. м

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Здание гостиницы загорелось на Тверской улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, огонь распространился из подвала на первый этаж, посетители и персонал эвакуированы.

"В здании гостиницы на Тверской улице, 9 стр. 5 произошло возгорание в подвале, огонь распространился на первый этаж по электрокабелям. В настоящее время посетители и персонал эвакуированы из здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила 3 кв. м, огонь потушен.

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