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Девочка-подросток выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве

Она получила перелом ноги и повредила позвоночник

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подросток выпал из окна Филатовской больницы в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа.

"Из окна шестого этажа Филатовской детской клинической больницы на Садовой-Кудринской улице выпала 16-летняя девочка. Она выжила, но получила перелом ноги и повредила позвоночник", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают причины произошедшего.

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