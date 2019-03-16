Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Двое детей погибли и одна женщина пострадала в пожаре в частном доме в деревне Бобровка Казачинского района Красноярского края, сообщила в субботу Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю.

"На момент прибытия пожарных подразделений кровля дома и веранда полностью охвачены огнем. Самостоятельно эвакуировались из дома два человека. Площадь пожара 64 кв. м. Погибли двое детей - мальчик и девочка", - сообщили в МЧС.

Женщина с ожогами тела второй-третьей степени госпитализирована. Причина пожара устанавливается.