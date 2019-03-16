В Петербурге к длительным срокам приговорены участники банды за производство наркотиков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пятеро участников преступной группы, производившей наркотики в Ленинградской области, приговорены на сроки от 7 до 18 лет заключения. Об этом в субботу ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Ленинградским областным судом и Бокситогорским городским судом Ленинградской области постановлены обвинительные приговоры в отношении участников организованной преступной группы, осуществлявших производство наркотических средств в промышленных масштабах. С учетом личности обвиняемых, их роли в совершении преступлений и других обстоятельств Ленинградским областным судом и Бокситогорским городским судом постановлены приговоры - от 7 до 18 лет лишения свободы", - сказала Волк.

Первый из членов банды, 30-летний иностранец, был задержан в 2017 году в Санкт-Петербурге. Он пытался скрыться и на автомобиле сбил полицейского. В салоне машины задержанного был найден почти один килограмм кокаина и несколько граммов амфетамина. "Была установлена нарколаборатория в Ленинградской области для производства метамфетамина. А в двух квартирах в Санкт-Петербурге обнаружены крупные партии наркотического средства, предназначенные для оптового сбыта. Изъято лабораторное оборудование, более двух тонн химических реактивов, более 909 кг метамфетамина, 2 кг кокаина", - добавила Волк.

Установлено, что наркоторговцами руководил 46-летний мужчина, в банду входили еще четверо граждан в возрасте от 33 до 59 лет, у каждого из них была своя роль. Кроме того, у банды был даже свой бронеавтомобиль для перевозки готового товара и микроавтобус для транспортировки химических реактивов.

"Предполагаемый организатор группы задержан на территории Юго-Восточной Европы и экстрадирован в Россию. Предварительное расследование уголовного дела в отношении него продолжается", - отметила Волк.