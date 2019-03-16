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Упавшая из окна больницы в Москве девочка пыталась сбежать из учреждения

Ранее 16-летняя девочка была доставлена в отделение реанимации в средней степени тяжести, с повреждениями стопы и позвоночника

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Упавшая из окна шестого этажа Филатовской больницы в центре Москвы девочка-подросток пыталась самостоятельно покинуть отделение токсикологии, сообщила ТАСС в субботу главный врач медицинского учреждения Антонина Чубарова.

Ранее об инциденте сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, 16-летняя девочка выжила, но получила перелом ноги и повредила позвоночник.

"16-летняя девочка-подросток находилась на лечении в отделении токсикологии после преднамеренного приема седативных препаратов в большом количестве. Ночью [15 марта] она предприняла попытку самостоятельно покинуть отделение особого режима, похитив ключ, через запасную пожарную лестницу, которая расположена на фасаде. На уровне третьего этажа упала на крышу одноэтажной пристройки", - сказала Чубарова.

Ребенок был доставлен в отделение реанимации в средней степени тяжести, с повреждениями стопы и позвоночника, не требующими оперативного вмешательства, добавила собеседница агентства. "Угрозы для жизни нет", - заключила она.

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