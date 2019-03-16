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Восьмилетний ребенок погиб в Курской области, провалившись под лед реки

Инцидент произошел на территории затона реки Сейм

ТАСС, 16 марта. Восьмилетний мальчик погиб в городе Рыльске Курской области, провалившись под лед реки Сейм. Тело ребенка было обнаружено в субботу утром. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о пропаже ребенка поступила 15 марта. По данным МЧС, мальчик с другом вечером гуляли на площадке перед домом. Позже дети направились на территорию затона реки Сейм, где и произошла трагедия. "На место были направлены все службы, обследована прилегающая территория, но найти мальчика не смогли. Сегодня утром на водоем прибыли водолазы аварийно-спасательной службы региона, которые после четырех часов поиска обнаружили тело ребенка", - говорится в сообщении главка МЧС.

"В настоящий момент во всех обстоятельствах произошедшего разбираются соответствующие службы", - уточняет пресс-служба.

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