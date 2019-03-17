Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4 км

ТАСС, 17 марта. Вулканологи зарегистрировали в воскресенье утром на вулкане Шивелуч, расположенном на Камчатке, пепловый выброс на высоту 4 км над уровнем моря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Утром 17 марта 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4 тыс. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 60 км от вулкана. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп не зарегистрировано.

Шивелуч (от ительменского "суелич" - курящаяся гора) - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Его высота составляет 3283 м.