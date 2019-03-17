Двадцать частных домов остались без газа из-за аварии на газопроводе в Челябинске

ТАСС, 17 марта. Двадцать частных домов на двух улицах Челябинска остались без газа из-за аварии на газопроводе, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"В результате самопроизвольного поднятия кузова грузового автомобиля HOWO (самосвал) при следовании по улице Городская в районе дома № 68 произошел порыв газопровода. Под отключение попали 20 частных жилых домов по улицам Звенигородская и Шершневская", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что социально значимые объекты под отключения не попали. Для устранения последствий привлекли 26 человек, восемь единиц техники.