Пожар на заводе "Искож" в Хакасии потушили

ТАСС, 17 марта. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Из-за высокой температуры горения резины обрушились перекрытия и кровля, что осложнило тушение. С огнем боролись пожарные из Черногорска, Абакана, Усть-Абакана, а также специалисты военизированной горно-спасательной части - всего 66 человек и 18 единиц техники. "На месте работают специалисты Роспотребнадзора, чтобы оценить степень загрязнения воздуха", - добавили в МЧС.

В воскресенье на территории завода "Искож" в Черногорске в Хакасии загорелись кровля неэксплуатируемого здания и покрышки. Пожар распространился на территории 1,5 тыс. кв. м. Ему был присвоен третий ранг сложности.