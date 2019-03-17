Расследование дела бывшего совладельца "Росгосстраха" Хачатурова завершено

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ФСБ России завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнил в воскресенье ТАСС его адвокат Алексей Мельников, Хачатурову вменяется мошенничество и легализация похищенного, а также растрата имущества.

"Следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении моего подзащитного Сергея Хачатурова, защита приступила к ознакомлению с материалами дела. При этом в деле появилось новое обвинение - Хачатурову добавили совершение преступления по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал Мельников.