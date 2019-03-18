СК возбудил дело после гибели пенсионерки в результате падения снега в Саратовской области

САРАТОВ, 18 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в поселке Базарный Карабулак Саратовской области, женщина погибла в результате падения на нее снега. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что 6 марта женщина находилась рядом со зданием гаража, принадлежащего местной компании. Внезапно с данной постройки сошел массивный пласт снега. Прибывшие медики не смогли помочь женщине, которую с головой засыпало снегом. По данным следствия, ее достали из-под завала спасатели. Причиной смерти названа асфиксия дыхательных путей.

"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В настоящее время следователи СК допрашивают сотрудников организации, которой принадлежит здание гаража, будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые были обязаны осуществлять очистку строений от снега и льда.

За последнее время в Саратовской области произошло несколько происшествий, связанных с падением льда и снега с крыш домов - женщина погибла в результате схода наледи с крыши жилого дома, от упавшей с крыши глыбы снега травмы получили две женщины, а в Энгельсе Саратовской области глыба льда упала на 77-летнего мужчину, он скончался. Еще один пенсионер скончался после того, как ему на голову обрушилась глыба льда в центре Саратова.