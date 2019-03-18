Три бывших высокопоставленных чиновника в Хабаровске осуждены по делу о коррупции

ТАСС, 18 марта. Суд в Хабаровске приговорил трех бывших высокопоставленных чиновников по делу о коррупции к наказанию от двух лет лишения свободы условно до девяти лет в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

"Центральный районный суд города Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего Главного федерального инспектора по Хабаровскому краю Виталия Лукьянчука, бывшего заместителя председателя правительства края Сергея Игнатовича и бывшего регионального министра строительства Андрея Скоморохова", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, как установлено судом, Лукьянчук незаконно получил из федерального бюджета более 1 млн рублей, предоставив фиктивные сведения о покупке за собственный счет авиабилетов для выезда в командировку, а также получил через Игнатовича взятку на общую сумму свыше 3,4 млн рублей за помощь коммерческой фирме в заключении госконтракта на строительство объекта здравоохранения в одном из поселков Хабаровского края. Также суд установил, что Игнатович незаконно участвовал в предпринимательской деятельности ООО СФ "Инфра" и вместе со Скомороховым предоставлял организации преимущества при получении госконтрактов.

Суд приговорил Лукьянчука к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 6,5 млн рублей в размере трехкратной суммы взятки. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение должностным лицом через посредника взятки за совершение действий в пользу взяткодателя") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Игнатович осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 6,5 млн рублей и на два года лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Он признан виновным по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ"), ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере") УК РФ.

Скоморохов приговорен к двум годам лишения свободы условно и на два года лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. По решению суда предметы взятки в виде бытовой техники и предметов мебели конфискованы в доход государства.