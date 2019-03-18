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СК возбудил дело против учителя после инцидента с ранением школьника на уроке в Саратове

Инцидент произошел на уроке ОБЖ, когда ученики практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. В результате нарушения техники безопасности один школьник выстрелил в другого

САРАТОВ, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дело в отношении учителя после стрельбы в одной из школ Саратова, в результате которой пострадал 12-летний мальчик, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Ранее сообщалось, что инцидент со стрельбой произошел в одной из школ города 4 марта во время урока ОБЖ, в результате пострадал ребенок. Выстрел был произведен из пневматического оружия.

"В отношении 48-летнего учителя среднеобразовательной школы возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, у учащихся шестого класса проводился урок ОБЖ. Ученики в присутствии педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. В результате нарушения техники безопасности один из учеников по неосторожности выстрелил в сторону другого, в результате чего 12-летний мальчик получил ранение в область нижней челюсти и был госпитализирован в больницу, где медикам пришлось извлекать из него пулю.

Теперь следователи допрашивают преподавательский состав и руководство школы, а также учеников класса, в котором пострадал ребенок. Изъята необходимая документация. Все подробности ЧП устанавливаются.

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