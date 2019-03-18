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Суд проверит законность ареста обвиняемых по делу об убийстве следователя МВД Шишкиной

Ранее суд арестовал Абдулазиза Абдулазизова и 17-летнего подростка до 7 мая

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит жалобы защиты на арест Абдулазиза Абдулазизова и 17-летнего подростка, обвиняемых по делу об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, совершенном в Подмосковье в октябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в Басманном районном суде Москвы.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего назначено на 10:00 мск 26 марта, Абдулазизова - на 11:45 мск 27 марта", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до 7 мая Абдулазизова и 17-летнего подростка.

Старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года в поселке Архангельское. У следствия появились данные о том, что она была убита в целях помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве. По данным СМИ, Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.

7 марта в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и 17-летний житель города. Им было предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, 17-летний молодой человек является посредником в убийстве.

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