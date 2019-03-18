СМИ: в Париже задержан исламист, находящийся в европейском розыске

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Полиция столицы Франции задержала минувшей ночью на Елисейских полях находящегося в европейском розыске французского радикального исламиста. Об этом сообщила в понедельник газета Le Parisien.

По информации издания, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью остановили для проверки в 03:00 по местному времени (05:00 мск) на Елисейских полях автомобиль марки Citroеn. Машина выезжала из зоны ресторанов и кафе, и полиция предположила, что ее водитель может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Тест подтвердил предположения полицейских, и водитель был задержан.

В машине также находился пассажир. Проверяя его документы по базе данных, полицейские обнаружили, что он внесен не только во французский список подозреваемых в радикальных взглядах лиц, но и в общеевропейский. Он подозревается в принадлежности к террористической группировке, планировавшей теракты в парижском регионе и в Болгарии, а также в планировании убийств и похищений людей.

Исламист помещен под стражу и в ближайшее время будет передан сотрудникам французских структур по борьбе с терроризмом.