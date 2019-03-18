СК возбудил дело против застройщика, сдавшего жилой дом с нарушениями под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против руководителя компании, сдавшей в эксплуатацию многоквартирный жилой дом под Калининградом с нарушениями требований проекта и строительных норм. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК.

Жилой дом на 291 квартиру располагается в поселке Васильково Гурьевского района области. В 2018 году при проведении экспертных исследований установлено, что несущие конструкции в двух его секциях находятся в аварийном состоянии и могут представлять опасность для проживающих граждан. Причиной образования дефектов стали нарушения, допущенные при строительстве. Жильцы продолжают проживать в проблемном здании.

"Против руководителя компании-застройщика в понедельник возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - сообщил представитель регионального СУ СК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным прокуратуры Калининградской области, строительством дома занималось ООО "Престижъ". Ранее сообщалось, что уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") возбуждено против начальника первого отдела департамента строительного надзора министерства регионального контроля (надзора) области. По данным следствия, он дал заведомо ложное заключение о соответствии здания требованиям технического регламента. В результате застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

В рамках следствия по уголовному делу изъята техническая документация, проводится опрос свидетелей.