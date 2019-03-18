Более 43 тыс. жителей Читы остались без света после сбоя на ТЭЦ

ТАСС, 18 марта. Около 43,5 тыс. человек остались без электроснабжения в Чите после отключения двух линий электропередачи и сбоя на городской ТЭЦ-2. Об этом в понедельник сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых (около 43 500 человек) и промышленных потребителей города Чита", - говорится в докладе центра.

Отключение линий электропередачи обесточило шесть городских подстанций.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. В Чите сейчас 4 градуса мороза.