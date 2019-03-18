В Чечне назвали приговор правозащитнику Титиеву свидетельством беспристрастности суда

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Чечни считают смягченный приговор в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, свидетельством беспристрастности суда и опровержением заявлений о давлении со стороны руководства республики. Об этом в понедельник ТАСС сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, комментируя в том числе международную реакцию на приговор правозащитника.

Ранее Шалинский районный суд Чечни признал виновным Титиева и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Судья учел смягчающие обстоятельства и переквалифицировал преступление с тяжкого на среднюю тяжесть. Гособвинитель просил суд признать Титиева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

"Мы рады, что закончилась, наконец, печальная "эпопея" в связи с этим делом. Смягчение приговора, несмотря на то, что у прокуратуры были более жесткие требования, еще раз свидетельствует о том, что политическое руководство региона никоим образом не давит, ни на следствие, ни, как вы можете убедиться, на суд. Надеюсь, что эта история, где правозащитник причастен к криминальной деятельности, станет исключением", - сказал Умаров.

Член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова, сообщила ТАСС, что правозащитники намерены найти решения, чтобы смягчить приговор Титиеву.

"Ожидания были самые неприятные, тем более прокурор запросил четыре года и то, что мы сегодня услышали, что все-таки колония поселения, это по данной статье конечно превзошло наши плохие ожидания. Я надеюсь, что дальше мы найдем какие- то решения, чтобы приговор стал еще мягче для Титиева. Надеюсь, можно будет его через некоторое время освободить, во-первых, в силу возраста, во-вторых, этот человек не был никогда наркоманом и никакого отношения к наркотикам не имеет, видимо там произошла какая-то ошибка", - добавила Саратова.

История вопроса

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 200 гр. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению руководителя регионального отделения "Мемориала". Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг мнение о том, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность.