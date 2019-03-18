СМИ: новый блэкаут в Каракасе мог быть вызван взрывом на электроподстанции

КАРАКАС,19 марта. /ТАСС/. Массовое отключение электричества в Каракасе в понедельник могло быть вызвано взрывом на электроподстанции в восточной части города. Об этом сообщает газета Le National.

По ее данным, инцидент произошел на подстанции в районе Сан-Луис. На опубликованных газетой фотографиях над ней поднимается столб дыма. Причины происшествия неизвестны.

Во второй половине дня понедельника в восточной части Каракаса (районах Альтамира, Палос-Грандес, Урбина, Эль-Кафеталь) стали ощущаться перебои с подачей электричества. В ряде случаев отключились светофоры, освещение в домах. Подобная ситуация после крупного блэкаута, продолжавшегося с 7 по 13 марта, повторяется регулярно.

Армия Венесуэлы ранее взяла под охрану энергосистему страны. Охраняют электростанции военные. За линиями электропередач, как заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, ведется наблюдение с воздуха.