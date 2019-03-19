Режим ЧС из-за наводнения введен в 74 городах и 65 округах Небраски

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в связи с крупнейшим наводнением введен в 74 городах и 65 округах штата Небраска. Об этом сообщило в понедельник в Twitter управление по чрезвычайным ситуациям данного штата.

Ведомство разместило карту районов Небраски, пораженных стихийным бедствием. Число городов и округов, в которых объявлен режим ЧС, указано цифрами.

Губернатор штата Пит Рикетт назвал наводнение историческим по своему масштабу. "Небраска переживает на себе историческое наводнение и экстремальные погодные условия, которые зарегистрированы почти в каждом районе штата", - указал Рикетт в своем Twitter. Там же размещены фотографии, сделанные с вертолета и показывающие вышедшие из берегов реки, подтопленные дороги, разрушенные автодороги, очереди в продуктовых магазинах, поставки в которые были прерваны из-за половодья.

"В 2011 году понадобилось 108 дней, чтобы уровень воды [во время наводнения] спал, в этом году данный показатель на 1,2 - 1,5 м выше. Управление по ЧС с командами работают круглосуточно, чтобы обеспечить помощь пострадавшим", - предупредил губернатор.