На юге Казахстана более 40 школьников отравились газом

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Свыше 40 школьников города Шымкент получили отравление в понедельник в результате утечки природного газа на подстанции. Об этом во вторник сообщил журналистам главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

"Вчера в 16:40 (13:40 мск) в наш территориальный департамент поступило извещение, что в городскую больницу поступают школьники с признаками отравления. При расследовании на месте было установлено, что у детей симптомы головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания", - рассказал Бекшин.

По его словам, детей и взрослых с этими симптомами госпитализировали в больницу в течение дня и ночью. "Всего 45 человек поступило в состоянии легкой степени тяжести. Из них 41 - это школьники, 4 - взрослые. После проведения комплекса детоксикационной терапии, оказания психологической помощи родителям, дети были выписаны", - уточнил главный государственный санитарный врач, пояснив, что школьники будут находиться под наблюдением медиков по месту жительства.

Он отметил, что отравление учеников вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась на расстоянии примерно 600 метров от школы. "Газовая служба города Шымкента своевременно устранила утечку газа. После проведения контрольных исследований специалистами нашего центра экспертизы наличие вредных веществ на территории подстанции и в помещениях школы не обнаружено", - информировал Бекшин.