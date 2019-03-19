Режим повышенной готовности введен в Магадане после нападения диких собак на ребенка

ТАСС, 19 марта. Исполняющий обязанности мэра Магадана Александр Малашевский подписал постановление о введении на территории городского округа режима повышенной готовности в связи с недавним нападением стаи диких собак на мальчика. Об этом сообщили ТАСС в администрации Магадана.

Ранее сообщалось, что 16 марта пятилетнего ребенка в городском парке Магадана покусала стая бродячих собак. Его госпитализировали с серьезными травмами и прооперировали. Следователи начали проверку в связи с возможным наличием состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о халатности.

"Подписано соглашение о вводе режима повышенной готовности", - уточнили в администрации Магадана.

Как рассказали ТАСС в правительстве Колымы, губернатор региона Сергей Носов принял решение о создании в области рабочей группы по организации работы с безнадзорными животными. Он предоставил ей две недели на разработку плана мероприятий по решению проблемы, связанной с большим количеством безнадзорных животных. О том, кто вошел в группу, пока не сообщается. Известно, что возглавит ее заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Бодяев.

Состояние здоровье пострадавшего ребенка пока неизвестно. Медики не предоставляют информацию, ссылаясь на закон о неразглашении врачебной тайны.