СМИ: в США военные перебросили самолет "судного дня" на запасной аэродром из-за наводнения

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Командование ВВС США было вынуждено в прошедшие выходные перебросить один из своих самолетов "судного дня" - Boeing E-4B с частично затопленной авиабазы Оффатт на запасной аэродром. Об этом в понедельник сообщила газета Air Force Times .

Американская пресса называет Boeing E-4B самолетами "судного дня", поскольку они предназначены в том числе для использования в качестве командного пункта для президента, министра обороны и других членов военного руководства страны в случае начала ядерной войны.

"В общей сложности девять самолетов - восемь самолетов-разведчиков RC-135 и воздушный командный пункт E-4B - были передислоцированы [с авиабазы Оффатт] в минувшие выходные дни", - приводит издание слова официального представителя авиабазы Райана Хэнсена.

За последние несколько дней в результате разлива реки Миссури из-за таяния снегов частично затоплены как минимум две военные базы в штате Небраска, в том числе Оффатт, где расположен штаб Стратегического командования ВС США. На Оффатте подтоплено почти 60 зданий и построек, а также часть взлетно-посадочной полосы. Схожая картина наблюдается и на базе Национальной гвардии в Эшленде.

По данным Метеорологической службы США, уровень воды в реке Миссури, самой протяженной в стране, может подняться до 14,5 м, побив рекорд, установленный в 2011 году. Под водой уже оказались обширные территории между городами Омаха (штат Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас). Прервано наземное сообщение с атомной электростанцией Купер в Браунвилле (штат Небраска), сотрудники и продовольствие туда доставляются вертолетами.

Самолеты "судного дня"

По данным американской прессы, в распоряжении Командования глобального удара ВВС США, которое использует Boeing E-4B, находятся четыре таких самолета. "Для оказания прямой поддержки президенту, министру обороны и Комитету начальников штабов по меньшей мере один E-4B семь дней в неделю находится 24 часа в сутки в состоянии повышенной боеготовности на одной из баз с экипажем, следящим за развитием событий в глобальных масштабах", - говорится в справке ВВС об этих самолетах.

В ней уточняется, что такие воздушные командные пункты "защищены от последствий электромагнитного импульса - одного из поражающих факторов ядерного взрыва", оснащены самым современным оборудованием связи, могут не приземляться в течение недели при условии дозаправки в воздухе и брать на борт до 112 человек.