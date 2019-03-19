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СМИ: число жертв наводнений в Индонезии возросло до 89

Как сообщило агентство "Синьхуа", пропавшими без вести числятся 74 человека
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© AP Photo/Barce Rumkabu

ТАСС, 19 марта. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в индонезийской провинции Папуа в последние дни, возросло до 89. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Как уточняется, поисковые и спасательные операции в регионе продолжаются, пропавшими без вести числятся 74 человека.

"Число жертв продолжает расти в связи с тем, что стихийное бедствие затронуло обширную территорию", - приводит "Синьхуа" слова Сутопо Нугрохо.

Отмечается, что еще 159 человек пострадали, из них 84 получили серьезные ранения.

Представитель агентства также сообщил, что в результате наводнений и оползней более 6800 человек были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они находятся в пяти центрах временного размещения. Всего стихия разрушила 350 домов, указывает "Синьхуа".

Ливневые дожди продолжаются в регионе с субботы. В понедельник сообщалось о 77 погибших и 116 пострадавших.

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