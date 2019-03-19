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Офис RT во Франции усилил охрану после получения угроз

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что об этих угрозах руководство уже сообщило в полицию
Описание
© REUTERS/Gonzalo Fuentes

ТАСС, 19 марта. Офис телеканала RT France усилил охрану после получения сотрудниками писем с угрозами. Об этом во вторник сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Об угрозах жизни нашим сотрудникам мы сообщили полиции и усилили охрану парижской редакции", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Елисейский дворец неоднократно отказывал в аккредитации журналистам RT и Sputnik, мотивируя свои решения тем, что, по мнению президентской администрации, эти СМИ занимаются распространением "ложных новостей". В октябре 2018 года официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво заявил, что RT и Sputnik занимаются пропагандой, а их представители не могут называться журналистами, что вызвало крайне негативную реакцию официальной Москвы.

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