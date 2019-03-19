СМИ: в отношении руководства антикоррупционного бюро Украины возбудили дело из-за взятки

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

"Расследование ведется по признакам злоупотребления властью служебными лицами НАБУ путем использования властных полномочий вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды для себя, повлекшее тяжкие последствия", - приводятся данные материалов дела.

По информации следствия, руководство НАБУ подозревают в получении взятки при покупке 12 специализированных автомобилей Skoda. В частности, установлены нарушения процедуры закупок. "Изучением тендерной документации установлены признаки антиконкурентных согласованных действий в поведении заказчика и участников процедуры закупки", - говорится в материалах госбюро.

Как показала экспертиза, общая переплата при закупке автомобилей составила более 1,5 млн гривен (около $55 тыс.). Суд по ходатайству прокуратуры и ГБР назначил товароведческую экспертизу этой закупки НАБУ.