В Петербурге пресечена деятельность мошенников, продававших лже-лекарства пенсионерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Полицейские и следователи при участии Росгвардии во вторник проводят серию обысков в Петербурге по делу о мошенничестве.

"Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы лиц, продававших пожилым гражданам биологически активные добавки под видом дорогостоящих лекарственных средств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники арендовали офисы в Невском районе Петербурга, где так называемые диспетчеры обзванивали преимущественно пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и представлялись врачами в области геронтологии. "Они убеждали пожилых людей приобрести псевдолекарства для лечения серьезных заболеваний. Затем курьеры доставляли потерпевшим вместо лекарственных средств БАДы. Средняя стоимость заказа составляла около 100 тыс. рублей", - рассказала Ирина Волк.

Полицейские уже выявили десять эпизодов противоправной деятельности фигурантов в Петербурге, Ленинградской области, а также в Великом Новгороде. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").