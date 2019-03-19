СК проверит данные о мальчике, два дня прожившем с мертвой бабушкой в Подмосковье

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Следователи проверят информацию о 6-летнем мальчике, который провел два дня в квартире с телом своей умершей бабушки в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нахождении 6-летнего мальчика на протяжении продолжительного времени в квартире с погибшей бабушкой", - сообщила Врадий.

По ее словам, согласно выявленной информации, в деревне Ликино Одинцовского района в течение двух дней в квартире с телом умершей 79-летней женщины находился ее 6-летний внук. "Также СМИ сообщают, что за здоровьем мальчика никто не следил, а соседям приходилось втайне от родственников кормить ребенка через окно", - сообщила представитель ГСУ.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будут проверены условия проживания ребенка в семье, опрошены родственники и соседи. По ее результатам будет принято процессуальное решение.