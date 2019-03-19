В Петербурге лжекоммерсанты незаконно поставили на учет более 400 мигрантов за полгода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" по факту постановки одной из городских компаний на миграционный учет 442 иностранцев за полгода. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

"Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения миграционного законодательства ООО "М-75". Установлено, что за полгода организацией в одном из домов поставлены на миграционный учет 442 иностранных гражданина", - сказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, указанная фирма предпринимательскую деятельность не осуществляла, а помещение, в котором иностранцы поставлены на миграционный учет, фактически не существует. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Компания "М-75" ранее была зарегистрирована как организация по торговле автотранспортом. Фирму уже ликвидировали.