В Петербурге задержали подозреваемых по делу о продаже БАДов пенсионерам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по делу о продаже БАДов пенсионерам под видом дорогостоящих лекарств, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня по результатам следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в полицию доставлены 11 граждан, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. При участии Росгвардии проведены обыски в офисах и жилых помещениях, - сообщила Волк. - Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и трое их сообщников задержаны. Еще шестерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, злоумышленники арендовали офисы в Невском районе Петербурга, где так называемые диспетчеры обзванивали преимущественно пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и представлялись врачами в области геронтологии. Они убеждали пожилых людей приобрести псевдолекарства для лечения серьезных заболеваний, после чего курьеры доставляли потерпевшим вместо лекарственных средств БАДы. Средняя стоимость заказа составляла около 100 тыс. рублей.

Полицейские выявили 10 эпизодов противоправной деятельности фигурантов в Петербурге, Ленинградской области, а также в Великом Новгороде.