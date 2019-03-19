Жена бывшего главы Интерпола подала во Франции жалобу в связи с попыткой ее похищения

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Жена бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэея, Грэйс, подала во Франции в судебные органы жалобу в связи с попыткой ее похищения. Об этом сообщила во вторник прокуратура города Лион, где расположена штаб-квартира Интерпола.

В заявлении уточняется, что жалоба "была подана 26 февраля 2019 года в связи с действиями преступной группы, намеревавшейся совершить коллективное похищение". При этом женщина заявила, что хочет выступать в качестве гражданского истца в данном деле. Как сообщило Agence France-Presse, в связи с поданной жалобой предварительное расследование еще не инициировано.

В январе она уже выступала с утверждениями относительно существования угрозы ее жизни и сообщала, что запросила власти Франции о предоставлении ей политического убежища. В дальнейшем в интервью радиостанции Radio France она указала, что была помещена во Франции под защиту местной полиции.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй отбыл в Китай 29 сентября 2018 года. 7 октября власти Китая сообщили о его задержании по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. После этого его жена сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.

В ноябре прошлого года представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, занимавший пост вице-президента Интерпола, был избран новым главой Международной организации уголовной полиции на двухлетний срок. Выборы состоялись на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае. С октября Ким Чон Ян исполнял обязанности главы Интерпола в связи с отставкой его прежнего президента Мэн Хунвэя.