От восьми до 15 лет колонии получили члены преступной группировки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Приговор суда первой инстанции в Приморье, который назначил участникам банды разбойников наказания от восьми до 15 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режима, вступил в законную силу. Это сообщает в среду официальный сайт краевой прокуратуры.

"Суд назначил организатору и руководителю банды по совокупности преступлений окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, его соучастникам, в зависимости от роли каждого в содеянном, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь, 13, 14 лет соответственно, местом отбывания наказания определены колония строгого режима и колония особого режима. Апелляционные жалобы стороны защиты оставлены судом второй инстанции без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу", - говорится в сообщении.

Как установлено в суде, житель Владивостока со своим знакомым в 2016 году создали организованную устойчивую вооруженную группу для разбойных нападений. Они трижды нападали на граждан прямо в их домах и похитили в общей сложности 4,4 млн рублей.

"Преступная деятельность вооруженной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции 23 ноября 2016 года, ее организатор, а также один из соучастников были задержаны сразу же. Двум другим удалось скрыться, однако спустя некоторое время их местонахождение было установлено", - отмечается в релизе.

Приговор был вынесен по нескольким статьям, в числе которых - ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ст. 162 УК РФ ("Разбой") и другие.