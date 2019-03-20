В Забайкалье задержали подозреваемых в вырубке леса на 1,5 млн рублей

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Полиция в Забайкалье задержала девять человек, подозреваемых в незаконной рубке леса на общую сумму около 1,5 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что 30 и 38-летние братья, привлекая своих односельчан, осуществляли незаконную рубку лесных насаждений. Похищенный лес злоумышленники перевозили на пилораму местного жителя, который его перерабатывал и реализовывал в качестве пиломатериала. Установлена причастность данной группы к незаконной рубке 54 деревьев породы сосна [общей стоимостью около 1,5 млн рублей]. Злоумышленники задержаны по месту жительства при силовой поддержке бойцов войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.

У подозреваемых изъяты пилорама, погрузчик, два автомобиля УАЗ, грузовик ЗИЛ-131, бензопилы и древесина. Трое подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Остальные дали подписки о невыезде.

"Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности. У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 незаконных рубок", - добавили в ведомстве.

Это не первая банда "черных лесорубов", задержанная в Забайкалье за последнее время. В ноябре 2018 года полиция задержала в Петровск-Забайкальском районе другую банду, участники которой на протяжении двух месяцев без разрешения рубили деревья в тайге. Позднее стало известно, что к организации вырубки причастен депутат думы города Петровск-Забайкальский от ЛДПР Сергей Дульянинов. В декабре были задержаны участники еще одной банды, которые за год без разрешений вырубили сосны и лиственницы на общую сумму около 1 млн рублей.

По данным министерства природных ресурсов Забайкальского края, ущерб от незаконной вырубки леса в регионе с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тыс. куб. м, а в 2018 году - уже 52,6 тыс.