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В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек

В результате ЧП осложнено движение на Угрешской улице

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Автоавария произошла в районе дома 2 строение 1 по улице Угрешской. Грузовик "МАЗ" врезался в автомобиль Renault. В результате один человек погиб, еще двоим оказывается медицинская помощь. На месте присутствуют сотрудники ДПС и скорой помощи", - сказали в Госавтоинспекции.

Источник в экстренных службах в свою очередь отметил, что в результате ЧП движение на Угрешской улице в Юго-Восточном административном округе столицы осложнено.

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