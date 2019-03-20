Неизвестные обокрали салон сотовой связи в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Злоумышленники украли более 170 телефонов из салона сотовой связи на востоке Москвы, ущерб от их действий составил порядка 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Накануне двое неизвестных вскрыли дверь в салоне сотовой связи, расположенном по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 36, и совершили кражу мобильных телефонов и аксессуаров к ним в общем количестве 176 экземпляров. Материальный ущерб составил 2 млн 943 тыс. 663 рубля", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - "Кража в особо крупном размере".