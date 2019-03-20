Около 2,5 млн рублей украли у главы одной из коммерческих организаций в центре Москвы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Неизвестный украл 2,5 млн рублей у директора одной из коммерческих организаций в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне в полицию обратился мужчина 1972 года рождения, занимающий должность гендиректора одной из коммерческих организаций. По его словам, в кафе по адресу: улица Земляной Вал, дом 33, неизвестный из сумки, принадлежавшей потерпевшему, украл 2 млн 500 тыс. рублей", - сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - "Кража в особо крупном размере".