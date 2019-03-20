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Во время фестиваля огня в Иране пострадали более 1,5 тыс. человек

Сообщается также о двух погибших, среди них 16-летний подросток

ТАСС, 20 марта. По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тыс. пострадали при праздновании Чахаршанбе-Сури (фестиваль огня) во вторник в Иране. Об этом со ссылкой на полицию сообщило в среду агентство Tasnim.

По его данным, среди погибших 16-летний подросток. В полиции отметили, что около тысячи человек прошли амбулаторное лечение и были отпущены домой, порядка 150 человек были оставлены в медучреждениях под наблюдением врачей, четверо находятся в палатах интенсивной терапии. В основном люди поступали в больницы с ожогами различной степени тяжести. Всего по стране было зарегистрировано более 150 инцидентов, связанных с неосторожным использованием огня и пиротехнических изделий.

По данным агентства Fars, во время празднования Чахаршанбе-Сури в 2018 году пострадали около 5 тыс. человек.

Ежегодно во всем Иране отмечается один из древнейших праздников Чахаршанбе-Сури или же "Красная среда". Массовые гулянья традиционно проходят в последнюю неделю перед наступлением иранского Нового года - Ноуруза. Во вторник вечером миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень и разжигают костры, через которые прыгают на протяжение ночи.

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