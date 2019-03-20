ВС РФ признал законным приговор одному из организаторов беспорядков на фестивале в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным и обоснованным приговор последнему фигуранту дела о массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" в городе Миассе Челябинской области, произошедших в 2010 году, Александру Гирю, которым ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Вступил в законную силу приговор суда в отношении последнего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо". Апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации 19 марта 2019 года приговор Челябинского областного суда от 5 сентября 2018 года в отношении Александра Гири признан законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Челябинский областной суд признал Гиря виновным в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших 129 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Гирь вину не признал.

Беспорядки на "Торнадо"

Рок-фестиваль "Торнадо" проходил с 27 по 29 августа 2010 года на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской в поселке Тургояк города Миасса, на нем присутствовали более 2 тыс. зрителей. Конфликт между несколькими посетителями и группой местных жителей произошел 28 августа возле одного из кафе. Местные жители решили отомстить и на следующий день прибыли на территорию, где проходил фестиваль, начали избивать его посетителей, уничтожать имущество. Основной причиной преступления, по данным следствия, явилось неприятие нападавшими увлечения участников фестиваля рок-музыкой.

Особую сложность для следователей представляло установление всех участников конфликта с обеих сторон, так как молодые люди приехали в Миасс не только из Челябинской области, но и из Башкирии, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, других регионов РФ. Участников драки устанавливали с помощью фотопортретной экспертизы, которая стала важным доказательством виновности обвиняемых. Потерпевшие устанавливались через обращение следователей в СМИ и с помощью социальных сетей. Установив всех участников фестиваля, следователи признали потерпевшими 39 человек, в рамках расследования было проведено более 700 допросов свидетелей и потерпевших, 40 обысков и выемок, объем уголовного дела составил 73 тома.

В 2012 году суд вынес приговор 13 участникам массовой драки на рок-фестивале "Торнадо". Одному из организаторов драки Роберту Назаряну назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, его соучастникам Константину Катаеву и Андрею Изметьеву - пять лет и четыре года шесть месяцев лишения свободы соответственно, остальные участники драки приговорены к срокам лишения свободы от трех до четырех лет.

Дело в отношении Гири было выделено в отдельное производство.