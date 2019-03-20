В Мурманске выявили браконьерский цех с крабом

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району выявили в Мурманске кустарный цех по переработке незаконно добытого краба. Как сообщает пресс-служба ведомства, в нем изъято более 2,7 тонн краба, сумма ущерба природе от действий браконьеров оценивается почти в 26 млн рублей.

"В гаражном строении в городе Мурманске по улице Домостроительная обнаружен кустарный цех, в котором при несоблюдении санитарных норм и правил производились первичная обработка, варка, заморозка и подготовка к реализации камчатского краба", - сообщает ведомство.

Цех обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий по пресечению противоправной деятельности в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов. В помещении находилось свыше 2,7 тонн продукции (0,7 тонны варено-мороженых и 2 тонны сырых секций камчатского краба). Как установлено, краб добывался в Баренцевом море незаконно для дальнейшей переработки и отправки в центральные регионы России. "Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет 25,9 млн рублей", - сообщает ведомство.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"), а также дела по ст. 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море").