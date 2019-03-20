"Аэрофлот" сообщил о возбуждении дела против пассажира за поддельный больничный

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении пассажира авиакомпании "Аэрофлот", предоставившего поддельный больничный лист для возврата денег за билет. Об этом в среду сообщила пресс-служба перевозчика в распространенном сообщении.

"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении пассажира Е.", - говорится в сообщении. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В авиакомпании рассказали, что подозреваемый приобрел два билета на рейс из Москвы на Пхукет (Таиланд) по невозвратному тарифу. Спустя четыре дня пассажир отказался от перелета и решил вернуть деньги за билеты, предоставив в кассу "Аэрофлота" листок нетрудоспособности, на основании которого ему вернули уплаченную за билеты сумму. Позднее выяснилось, что медицинский документ является поддельным, поэтому служба экономической безопасности авиакомпании обратилась в правоохранительные органы.

Продажа авиабилетов по невозвратным тарифам введена в России с апреля 2014 года. В законе предусмотрен ряд оснований, при которых плату за билет возместят даже по невозвратному тарифу. К таким случаям относится вынужденный отказ от перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, с которым они вместе путешествуют.

"Мы не позволим мошенникам дискредитировать те положения Воздушного кодекса, которые дают нашим пассажирам возможность пользоваться более выгодными условиями перевозки. Подчеркиваю, что в каждом подобном случае "Аэрофлот" будет принимать все необходимые меры по защите своих интересов - вплоть до обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова.

ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" - крупнейший российский авиаперевозчик, с 2006 года - член глобального авиационного альянса SkyTeam. Базируется в аэропорту Шереметьево. Выполняет регулярные пассажирские рейсы в 123 пункта 52 стран мира (по России - 43 пункта). Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах.