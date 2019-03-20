В Петербурге осудили участника экстремистской группировки "Линкольн-88"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Городской суд Санкт- Петербурга приговорил к девяти годам колонии строгого режима Сергея Каткова - участника экстремистской группировки "Линкольн-88", члены которой в 2007 году совершили ряд нападений на людей по национальному признаку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

"Суд назначил наказание Каткову в виде лишения свободы сроком на девяти лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Катков обвинялся в убийстве и возбуждении ненависти и вражды по признакам пола, расы, национальности.

Как сообщалось ранее, летом 2007 года, тогда еще несовершеннолетний ученик 11 класса одной из школ города Зеленогорска Андрей Линок создал в Петербурге националистическую группировку, которая нападала на иностранцев. К группировке присоединился Катков. Суд установил, что Катков в 2007 году являлся участником ряда нападений в Петербурге на людей из-за их национальности, он также участвовал в избиениях. Несколько жертв группировки скончались от полученных травм.

В 2011 году Линок был приговорен к девяти годам колонии общего режима, другие члены преступной группы получили от четырех до семи лет лишения свободы.